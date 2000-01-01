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Эхуд Барак: Израиль - одна семья, а не страна бибистов 06.08 10:32   MIGnews.com

Эхуд Барак: Израиль - одна семья, а не страна бибистов

Бывший министр обороны Израиля и бывший премьер Эхуд Барак в очередной раз обрушился с жесткой критикой на Биньямина Нетаниягу и его окружение.

После сообщений о том, что Сара Нетаниягу осудила мать погибшего в Газе солдата Лею Голдин, Барак написал в твиттере: “Это - дом? Это - семья? Нет, это - безумие. Сегодня либо ты бибист, либо даже родители погибших солдата становятся гражданами второго сорта/леваками/предателями. Забудь о безопасности, о равенстве, или даже о требовании вернуть тело погибшего сына, без того, чтобы тебя не унизили. Израиль хочет быть одной семьей, одним домом - а не государством бибистов”.


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