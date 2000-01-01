07.07 19:45 MIGnews.com

Турецкий богослов называет ЛГБТ "ересью"

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Глава Министерства по делам религий турецкого государства Али Эрбас использовал свою мощную платформу для разжигания гомофобии во вторник в стране мусульманского большинства. На конференции в городе Конья он объявил однополые отношения "ересью" и "пропагандой". Он сказал участникам конференции, что "долг всех нас-просвещать, повышать осведомленность и защищать наших детей и молодежь от девиантных пониманий". Эрбас раскритиковал в грубой форме ЛГБТ-парады Christopher Street Day в своей антигейской речи.Эрбас сказал, что "концепция принятия гомосексуализма противоречит процессу создания", потому что "женщины больше не хотят быть матерями, а мужчины больше не хотят быть отцами". Исламистский богослов, возглавляющий Министерство по делам религий с 2017 года, добавил, что гомосексуализм "разрушает семьи и игнорирует моральные ценности с такими понятиями, как свобода и гордость"Целью слов Эрбаса было происхождение современного ЛГБТ-движения, которое началось как восстание против полицейского преследования 50 лет назад в районе Вест-Виллидж на Манхэттене. Протест, который начался в баре Stonewall на Кристофер-стрит, похоже, вызвал гнев Эрбаса в ЛГБТ-сообществе. С 1970 года по всему миру отмечался Christopher Street Day, чтобы продвигать права ЛГБТ и показывать свою гордость.