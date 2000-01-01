06.07 18:35 MIGnews.com

Эли Авидар: Поезда должны ходить и в субботу

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Эли Авидар выступил сегодня утром на мероприятии "Шабат-тарбут" в Модиине. Уже в начале интервью он несколько шокировал ведущую, известную журналистку Амалию Дуэк заявлением, что выступает против ремонтных работ на железной дороге по субботам. Но сразу же пояснил: потому, что железнодорожное движение в субботу не должно прекращаться."Семья из Димоны бывает на море два раза в год, потому что поездка стоит ей 500 шекелей. В субботу поезда должны ходить, причем по сниженному тарифу", - сказал депутат от НДИ.Комментируя гротескное видео с Яиром Лапидом, где тот пытается агитировать русскоязычных израильтян на ломаном русском, Эли Авидар с усмешкой отметил, что Лапид слишком слаб в русском языке."Он четыре года ничего не делал: не сказал ни слова ни о проверках ДНК, ни о закрытии супермаркетов по субботам. А теперь зачитал несколько предложений с телесуфлера, написанные ивритскими буквами? Это просто смехотворно. Лапид пообещал осложнить Биби жизнь, но тут же сел в самолет и улетел в отпуск. И Кахоль-Лаван, и Ликуд мечтают создать коалицию с ультраортодоксами. Мы в НДИ убеждены, что надо не дать загребущей руке Моше Гафни дотянуться до израильской экономики, создав широкое правительство чрезвычайного положения без ультраортодоксов", - подчеркнул Эли Авидар.