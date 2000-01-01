Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Тегеран обещает симметричный ответ нарушителям СВПД | Фото:06.07 11:12   MIGnews.com

Тегеран обещает симметричный ответ нарушителям СВПД

Главный помощник верховного лидера Ирана говорит, что Исламская Республика готова обогащать уран сверх уровня, согласно ядерной сделке Тегерана, заключенной в 2015 году с мировыми державами, как раз перед крайним сроком, установленным в воскресенье для Европы, чтобы предложить новые условия соглашения.

Об этом в субботу, 6 июля сообщает The Times of Israel.

В видеообращении Али Акбара Велаяти содержалось упоминание о том, что "американцы прямо и европейцы косвенно нарушили соглашение", что является частью ожесточенного тона Тегерана в отношении Европы.

Европейские участники соглашения еще не предложили Ирану возможность избежать масштабных экономических санкций, наложенных президентом США Дональдом Трампом с тех пор, как год назад он вывел Вашингтон из соглашения.

В видео, опубликованном на веб-сайте для верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, Велаяти сказал, что увеличение обогащения ближе к уровням оружия было "единогласно согласовано каждым компонентом истеблишмента".

"Мы будем демонстрировать реакцию в геометрической прогрессии столько, сколько они ее нарушают. Мы сокращаем наши обязательства настолько, насколько они уменьшают их", - подчеркнул Велаяти, советник Хаменеи по международным делам. "Если они вернутся к выполнению своих обязательств, мы также сделаем это".

Кроме того, Велаяти заявил, что еще один участник соглашения - Китай - продолжит покупать иранскую нефть, несмотря на санкции администрации Трампа.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:35
Беспорядки на границе с Газой: 40 палестинцев пострадали
11:05
В Израиле открывается Международная олимпиада по физике
10:50
В Греции задержали 5.2 тонны «наркотика джихадистов»
10:02
Моше Фейглин: союз с Беннетом, военный контроль над Газой
09:55
Поджог дома воспитательницы: в Рош Аин отменили протесты  
09:29
Дом воспитательницы издевавшейся над детьми подожгли
07:08
Израильские мобильные операторы мало инвестируют в 5G
04:33
На помойке Лондона найдена "мечта террориста"
02:11
10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением
01:07
В официальной рекламе Google замечен русский мат
00:02
Британская система распознавания лиц ошибается в 81% случаев
23:02
Германия оштрафовала Facebook на 2 млн евро
22:03
Парализованные руки можно восстановить
21:22
Электроскутеры делают Тель-Авив одновременно и адом, и раем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus