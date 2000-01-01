Тегеран обещает симметричный ответ нарушителям СВПД
Главный помощник верховного лидера Ирана говорит, что Исламская Республика готова обогащать уран сверх уровня, согласно ядерной сделке Тегерана, заключенной в 2015 году с мировыми державами, как раз перед крайним сроком, установленным в воскресенье для Европы, чтобы предложить новые условия соглашения.
В видеообращении Али Акбара Велаяти содержалось упоминание о том, что "американцы прямо и европейцы косвенно нарушили соглашение", что является частью ожесточенного тона Тегерана в отношении Европы.
Европейские участники соглашения еще не предложили Ирану возможность избежать масштабных экономических санкций, наложенных президентом США Дональдом Трампом с тех пор, как год назад он вывел Вашингтон из соглашения.
В видео, опубликованном на веб-сайте для верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, Велаяти сказал, что увеличение обогащения ближе к уровням оружия было "единогласно согласовано каждым компонентом истеблишмента".
"Мы будем демонстрировать реакцию в геометрической прогрессии столько, сколько они ее нарушают. Мы сокращаем наши обязательства настолько, насколько они уменьшают их", - подчеркнул Велаяти, советник Хаменеи по международным делам. "Если они вернутся к выполнению своих обязательств, мы также сделаем это".
Кроме того, Велаяти заявил, что еще один участник соглашения - Китай - продолжит покупать иранскую нефть, несмотря на санкции администрации Трампа.