06.06 09:44 MIGnews.com

Бразилия выдвинула ВОЗ ультиматум

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Бразилия намерена последовать примеру Соединенных Штатов Америки и покинуть разорвать отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Такое заявление сделал президент страны Жаир Болсонару, передает Reuters."Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем такой же вариант", — сказал он.По его словам, ВОЗ должна начать работать "без идеологической подоплеки", иначе Бразилия покинет организацию."Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", — констатировал Болсонару.Стоит отметить, что 29 мая президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за нежелания организации проводить реформы, на которых настаивал Вашингтон."Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя платит только $40 млн в год по сравнению с Соединенными Штатами, которые каждый год выделяют примерно $450 млн. Мы неоднократно предлагали им провести реформы, но они отказались действовать", — говорил Трамп.