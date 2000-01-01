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Бразилия выдвинула ВОЗ ультиматум | Фото:06.06 09:44   MIGnews.com

Бразилия выдвинула ВОЗ ультиматум

Бразилия намерена последовать примеру Соединенных Штатов Америки и покинуть разорвать отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Такое заявление сделал президент страны Жаир Болсонару, передает Reuters.

"Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем такой же вариант", — сказал он.

По его словам, ВОЗ должна начать работать "без идеологической подоплеки", иначе Бразилия покинет организацию.

"Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", — констатировал Болсонару.

Стоит отметить, что 29 мая президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за нежелания организации проводить реформы, на которых настаивал Вашингтон.

"Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя платит только $40 млн в год по сравнению с Соединенными Штатами, которые каждый год выделяют примерно $450 млн. Мы неоднократно предлагали им провести реформы, но они отказались действовать", — говорил Трамп.


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