Нобелевский лауреат: аннексировать, а не болтать до смерти
Израиль должен распространить суверенитет над частями Западного берега без пустых разговоров.
Такое заявление в интервью The Jerusalem Post сделал профессор Еврейского университета в Иерусалиме, лауреат Нобелевской премии по экономике 2005 года Исраэль (Роберт) Ауманн.
Лауреат "нобелевки" славится правыми взглядами. Израиль, по его словам, должен аннексировать Иорданскую долину и 30% Западного берега к 1 июля, как пообещал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, "а не болтать об этом до смерти".
Когда Ауманна спросили о возможности мирного соглашения с палестинцами, он сказал, что некоторые вещи не должны быть предметом компромисса.
"Арабы также не проявляют гибкость. Они говорят, что все принадлежит им. Мы, евреи, не должны отказываться от нашей убежденности в том, что это наша законная историческая родина", – подчеркнул профессор.