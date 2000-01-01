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Нобелевский лауреат: аннексировать, а не болтать до смерти | Фото:06.06 08:38   MIGnews.com

Нобелевский лауреат: аннексировать, а не болтать до смерти

Израиль должен распространить суверенитет над частями Западного берега без пустых разговоров.

Такое заявление в интервью The Jerusalem Post сделал профессор Еврейского университета в Иерусалиме, лауреат Нобелевской премии по экономике 2005 года Исраэль (Роберт) Ауманн.

Лауреат "нобелевки" славится правыми взглядами. Израиль, по его словам, должен аннексировать Иорданскую долину и 30% Западного берега к 1 июля, как пообещал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, "а не болтать об этом до смерти".

Когда Ауманна спросили о возможности мирного соглашения с палестинцами, он сказал, что некоторые вещи не должны быть предметом компромисса.

"Арабы также не проявляют гибкость. Они говорят, что все принадлежит им. Мы, евреи, не должны отказываться от нашей убежденности в том, что это наша законная историческая родина", – подчеркнул профессор.


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