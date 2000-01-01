Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Нетаниягу будут судить четыре раза в неделю 06.06 21:05   MIGnews.com

Нетаниягу будут судить четыре раза в неделю

Журналист  канала КАН Моти Гилад сообщает о том, что прокуратура требует ускорить проведение процесса по делам главы правительства Биньямина Нетаниягу.
Ранее предполагалось, что следующая фаза суда - предоставление свидетельских показания, начнется только после осенних праздников.

Гилад, однако, говорит: “В прокуратуре уверены в том, что процесс можно начать в течение ближайших четырех месяцев - еще до праздников. После многочисленных заседаний в прокуратуре и в офисе юридического советника правительства сформировался ясны тренд - просить у судей, чтобы суд открылся не позднее, чем через четыре месяца. В дополнение к этому, в противоположность тому, что думали две-три недели назад, что следует разделить процесс - начать с “дела 1000”, потом сделать перерыв, потом “дело 2000” и потому “дело 4000”, и теперь хотят рассматривать все дела вместе”.

Прокуратура также требует, чтобы заседания суда по делам Нетаниягу проходили четыре раза в неделю.

Гилад объяснил: “По всей видимости, система рассмотрения дел будет выглядеть так: по каждому делу брать самого важного свидетеля, и брать у него показания в начале разбирательства. Так, например, по делу 4000 - генеральный директор портала walla  Илан Йешуа. Следующий свидетель - Шелдон Адельсон, владелец газеты Исраэль Ха Йом, его хотели привезти для допроса еще год назад. Он может сыграть ту же роль, что Талански сыграл в деле Ольмерта. Проблема с ним, что он болен. Он важный свидетель в деле 2000. По делу 1000 хотят выставить помощницу Мильчена”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:15
Майкл Джордан выделит на поддержку чернокожих $100 млн
21:54
Ученые: человечество создало идеальные условия для эпидемий
21:27
Стало известно, когда "заработает" Шенгенская зона
20:47
Тысячи израильтян митингуют против аннексии Западного берега
20:23
COVID-19: за сутки 46 новых случаев, трое погибших
19:11
Ученые: большинство больных коронавирусом –незаразны
18:50
Троих кладоискателей спасли из пещеры на севере Израиля
18:26
"Сара Нетаниягу требовала, чтобы ей целовали ноги"
18:08
Экс-президент Ирана собрался баллотироваться на новый срок
17:26
ХАМАС призвали не допустить новых самоубийств в тюрьмах
17:05
Ганц: мы скоро вернем своих солдат из Газы
16:44
В Хайфе загорелся жилой дом: 12 пострадавших
16:23
В России зарегистрирован препарат от COVID-19
16:02
Пляжи по всему Израилю закрываются из-за наплыва посетителей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  