06.06 21:05 MIGnews.com

Нетаниягу будут судить четыре раза в неделю

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Журналист канала КАН Моти Гилад сообщает о том, что прокуратура требует ускорить проведение процесса по делам главы правительства Биньямина Нетаниягу.Ранее предполагалось, что следующая фаза суда - предоставление свидетельских показания, начнется только после осенних праздников.Гилад, однако, говорит: “В прокуратуре уверены в том, что процесс можно начать в течение ближайших четырех месяцев - еще до праздников. После многочисленных заседаний в прокуратуре и в офисе юридического советника правительства сформировался ясны тренд - просить у судей, чтобы суд открылся не позднее, чем через четыре месяца. В дополнение к этому, в противоположность тому, что думали две-три недели назад, что следует разделить процесс - начать с “дела 1000”, потом сделать перерыв, потом “дело 2000” и потому “дело 4000”, и теперь хотят рассматривать все дела вместе”.Прокуратура также требует, чтобы заседания суда по делам Нетаниягу проходили четыре раза в неделю.Гилад объяснил: “По всей видимости, система рассмотрения дел будет выглядеть так: по каждому делу брать самого важного свидетеля, и брать у него показания в начале разбирательства. Так, например, по делу 4000 - генеральный директор портала walla Илан Йешуа. Следующий свидетель - Шелдон Адельсон, владелец газеты Исраэль Ха Йом, его хотели привезти для допроса еще год назад. Он может сыграть ту же роль, что Талански сыграл в деле Ольмерта. Проблема с ним, что он болен. Он важный свидетель в деле 2000. По делу 1000 хотят выставить помощницу Мильчена”.