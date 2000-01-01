Тысячи израильтян митингуют против аннексии Западного берега
Тысячи человек собрались на площади Рабина в Тель-Авиве на акции протеста против планов премьер-министра Биньямина Нетаниягу по распространению с 1 июля суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии.
Организаторы призвали участников носить маски и придерживаться принципов социального дистанцирования. Протестующие размахивают флагами Израиля и ПА, а также фотографии Ияда Халака, палестинского мужчины с аутизмом, который застрелили на прошлой неделе в Иерусалиме.
Кроме того, на митинге присутствуют десятки полицейских.