06.06 20:47 MIGnews.com

Тысячи израильтян митингуют против аннексии Западного берега

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Тысячи человек собрались на площади Рабина в Тель-Авиве на акции протеста против планов премьер-министра Биньямина Нетаниягу по распространению с 1 июля суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии.Организаторы призвали участников носить маски и придерживаться принципов социального дистанцирования. Протестующие размахивают флагами Израиля и ПА, а также фотографии Ияда Халака, палестинского мужчины с аутизмом, который застрелили на прошлой неделе в Иерусалиме.Кроме того, на митинге присутствуют десятки полицейских.