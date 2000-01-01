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Тысячи израильтян митингуют против аннексии Западного берега | Фото:06.06 20:47   MIGnews.com

Тысячи израильтян митингуют против аннексии Западного берега

Тысячи человек собрались на площади Рабина в Тель-Авиве на акции протеста против планов премьер-министра Биньямина Нетаниягу по распространению с 1 июля суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии.

Организаторы призвали участников носить маски и придерживаться принципов социального дистанцирования. Протестующие размахивают флагами Израиля и ПА, а также фотографии Ияда Халака, палестинского мужчины с аутизмом, который застрелили на прошлой неделе в Иерусалиме.

Кроме того, на митинге присутствуют десятки полицейских.


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