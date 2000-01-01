06.06 18:26 MIGnews.com

"Сара Нетаниягу требовала, чтобы ей целовали ноги"

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Силвия Дженсия. бывшая работница резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выступила с тяжелыми обвинениями против супруги главы правительства.Дженсия появилась в шоу Ора и Беркович 12-го канала израильского ТВ.Она поведала следующее: “Сара требовала, чтобы я целовала ей ноги. Мне было так стыдно. У меня есть дети и внуки. Мне было стыдно об этом говорить. Я здесь, чтобы рассказать правду. Все записано в моем дневнике. Я приходила на работу утром, и никогда не знала, когда я с нее уйду. Работала по 12 часов без еды, без воды. Иногда получала перерыв по десять минут. Я видела только Сару. Я испытала унижения, совершенно ужасные вещи. Она говорила, что я тупая”.Дженсия сетует: До того, как я туда пошла , меня предупреждали, говорили - не стоит работать там. Мне не сказали, какие там условия , до того, как начала там работать. Она мне очень быстро сказала, что я тупая и что я глупая”.Когда работницу спросили, почему же она не ушла с этой каторги, она ответила: “А счета мои кто будет оплачивать - вы? В начале работы я не знала, что всю одежду Яира и Авнера надо стирать руками. Я положила рубашки Авнера в стиральную машинку. . Она меня спросила, где его одежда, и я ответила: “В машине”. Она совершенно взбеленилась и начал дико орать. Яир это услышал снизу и пришел ее успокоить. Я оставалась, потому что у меня не было выбора. Как только я нашла другую работу, я ушла. Мне угрожают. Мне угрожают, и требуют, чтобы я говорила, что все хорошо - но все нехорошо. Премьер-министра никогда при этом не присутствовал. Когда я его встречала. это было потрясающе. Один раз я его попросила ее успокоить”.