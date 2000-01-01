Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Экс-президент Ирана собрался баллотироваться на новый срок | Фото:06.06 18:08   MIGnews.com

Экс-президент Ирана собрался баллотироваться на новый срок

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, возглавлявший исполнительную власть страны в 2005-2013 годах, готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2021 года.

Для участия в выборах его кандидатуру должен утвердить Совет стражей конституции Ирана.

Отмечается, что сторонники бывшего президента планируют приложить максимум усилий, чтобы его кандидатура была одобрена. Ахмадинежад подавал заявку на участие в президентских выборах в 2017 году. Однако тогда его кандидатура не была одобрена Советом стражей конституции.

Президентские выборы в Иране должны пойти в мае-июне 2021 года. Нынешний глава правительства Хасан Роухани не может участвовать в избирательной кампании, поскольку занимает свою пост второй срок подряд.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:11
Ученые: большинство больных коронавирусом –незаразны
18:50
Троих кладоискателей спасли из пещеры на севере Израиля
18:26
"Сара Нетаниягу требовала, чтобы ей целовали ноги"
17:26
ХАМАС призвали не допустить новых самоубийств в тюрьмах
17:05
Ганц: мы скоро вернем своих солдат из Газы
16:44
В Хайфе загорелся жилой дом: 12 пострадавших
16:23
В России зарегистрирован препарат от COVID-19
16:02
Пляжи по всему Израилю закрываются из-за наплыва посетителей
15:20
В Лоде из автоматов расстреляли троих мужчин
14:59
Турция ответила на готовность греков к войне
14:38
Посол Катара впервые за время пандемии собрался в Газу
14:17
ПА: число зараженных COVID-49 достигло 643
13:56
Умер Михаил Кокшенов: стало известно, где похоронят актера
13:35
Пляжи Кинерета закрыты из-за переполненности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  