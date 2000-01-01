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Турция ответила на готовность греков к войне | Фото:06.06 14:59   MIGnews.com

Турция ответила на готовность греков к войне

Турция не хочет военного решения политического конфликта с Грецией, однако готова защищать свои интересы при помощи силы.

Такое заявление сделал министр обороны страны Хулуси Акар, прокомментировав заявление Афин, сделанное на этой неделе.

"Мы хотим решить наши проблемы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в соответствии с международным правом", – сказал он.

По словам Акара, его страна до сих пор "выполняла эти задачи и продолжит это делать". Глава минобороны также добавил, что спор между Турцией и Грецией может быть решен мирным путем.


Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины готовы к военному решению конфликта с Турцией.

Отношения двух государств ухудшились на фоне миграционного кризиса и споров из-за прав на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях. Нефтегазовый спор связан с попытками Стамбула вести разведку и добычу ресурсов в районе континентального шельфа Греции.


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