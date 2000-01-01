Глава МИД Германии прибудет в Израиль со срочным визитом

Визит Мааса запланирован на среду, 10 июня. Маас планирует предупредить Нетаниягу, что аннексия нанесет удар по отношениям Израиля с Европейским Союзом. Он расскажет об ответных мерах со стороны ЕС в случае осуществления планов Израиля.
С 1 июля ФРГ будет председательствовать в Евросоюзе и Совете безопасности ООН, в связи с чем Маас намерен дать Израилю понять, что односторонняя аннексия заставит его государство выбирать между союзом с Израилем, международным правом и европейскими ценностями.
В рамках поездки глава МИД Нермании встретится с министром иностранных дел Габи Ашкенази и министром обороны Бенни Ганцем.