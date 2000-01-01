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Глава МИД Германии прибудет в Израиль со срочным визитом | Фото:06.06 13:14   MIGnews.com

Глава МИД Германии прибудет в Израиль со срочным визитом

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибудет со срочным визитом в Израиль, чтобы предостеречь главу правительства Биньямина Нетаниягу от распространения суверенитета на Западный берег.

Об этом сообщает Haaretz.

Визит Мааса запланирован на среду, 10 июня. Маас планирует предупредить Нетаниягу, что аннексия нанесет удар по отношениям Израиля с Европейским Союзом. Он расскажет об ответных мерах со стороны ЕС в случае осуществления планов Израиля.

С 1 июля ФРГ будет председательствовать в Евросоюзе и Совете безопасности ООН, в связи с чем Маас намерен дать Израилю понять, что односторонняя аннексия заставит его государство выбирать между союзом с Израилем, международным правом и европейскими ценностями.

В рамках поездки глава МИД Нермании встретится с министром иностранных дел Габи Ашкенази и министром обороны Бенни Ганцем.


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