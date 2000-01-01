06.06 10:02 MIGnews.com

Лапид: Я забочусь о харедим, как о собственных детях

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Номер два в списке блока Кахоль Лаван Яир Лапид постарался сгладить свои противоречия с ультраортодоксальных партиями, которые считают Лапида своим главным врагом.Лапид заявил: “Я не против ультраортодоксов. Я забочусь о них, как о моих собственных детях. Но я – против государства Галахи”.Ранее лидер Кахоль Лаван Бени Ганц дал однозначно понять, что в случае прихода к власти он намерен создать коалицию с Харедим.