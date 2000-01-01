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Лапид: я забочусь о харедим, как о собственных детях 06.06 10:02   MIGnews.com

Лапид: Я забочусь о харедим, как о собственных детях

Номер два в списке блока Кахоль Лаван Яир Лапид постарался сгладить свои противоречия с ультраортодоксальных партиями, которые считают Лапида своим главным врагом.

Лапид заявил: “Я не против ультраортодоксов. Я забочусь о них, как о моих собственных детях. Но я – против государства Галахи”.

Ранее лидер Кахоль Лаван Бени Ганц дал однозначно понять, что в случае прихода к власти он намерен создать коалицию с Харедим.


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