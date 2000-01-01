06.06 08:09 MIGnews.com

Смотрич раскритиковал назначение Оханы

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Лидер Ихуд Леуми Бецалель Смотрич подверг резкой критике назначение Амира Оханы (Ликуд) министром юстиции.Смотрич поздравил лично Охану, но высказал разочарование тем, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не сдерживает данных им обещаний: “Амир Охана – дорогой друг и я желаю ему всяческих успехов. Но история не об этом. История о том, как Нетаниягу позволяет себе обходиться с партнерами из религиозно-сионистского движения”.Смотрич неоднократно высказывал требование о том, чтобы министром юстиции назначили его. Смотрич отметил, что Нетаниягу “плохо поступил с религиозно-сионистским движением”, и что из этого “будут извлечены уроки”.Ликуд на это ответил заявлением о том, что в скором времени член Союза правых партий “получит высокое назначение”, и что “назначение Оханы означает, что видение Смотрича, согласно которому в юридической системе Израиля должны укрепиться законы Торы, осуществлено не будет”. Представитель Ликуда саркастически заметил: “Галахическое государство исчезло”.Ихуд Лемуи, со своей стороны заявил, что Нетаниягу “отвратительным образом выдернул из контекста слова Смотрича об управлении страной в соответствии с законами Торы”.