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“Кахоль Лаван” требует не назначать послов до выборов 06.06 09:08   MIGnews.com

“Кахоль Лаван” требует не назначать послов до выборов

Партия “Кахоль Лаван” через своих адвокатов обратилась в среду к генеральному прокурору Авихаю Мандельблиту и потребовала запретить премьер-министру Биньямину Нетаниягу назначать новых постоянных послов в ООН и Египте в период выборов.

Этот шаг последовал за сообщениями о том, что Нетаниягу хочет назначить министра Гилада Эрдана послом Израиля в ООН, а министра Аюба Кара – послом Израиля в Египте.

В письме, направленном Мандельблиту, адвокаты “Кахоль Лаван” утверждали, что в соответствии с постановлениями Верховного суда и инструкциями Генерального прокурора переходному правительству и его лидеру не разрешается проводить четкие политические назначения в период выборов.

В письме упоминается, что попытка назначить Эрдана и Кара послами в это время "вызывает серьезные подозрения, что мы имеем дело с политическими назначениями, которые имеют своей целью решение внутренних проблем премьер-министра".


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