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Саудовская Аравия расширила программу баллистических ракет 06.06 08:25   MIGnews.com

Саудовская Аравия расширила программу баллистических ракет

Правительство США получило сведения о том, что Саудовская Аравия значительно расширила свою программу баллистических ракет с помощью Китая, сообщили CNN в среду.

Администрация Трампа первоначально не раскрывала свои знания об этом секретном событии ключевым членам Конгресса.

По сообщению CNN, ранее не сообщавшиеся секретные сведения свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия расширила как ракетную инфраструктуру, так и технологии благодаря недавним закупкам в Китае.


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