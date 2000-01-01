06.06 08:25 MIGnews.com

Саудовская Аравия расширила программу баллистических ракет

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Правительство США получило сведения о том, что Саудовская Аравия значительно расширила свою программу баллистических ракет с помощью Китая, сообщили CNN в среду.Администрация Трампа первоначально не раскрывала свои знания об этом секретном событии ключевым членам Конгресса.По сообщению CNN, ранее не сообщавшиеся секретные сведения свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия расширила как ракетную инфраструктуру, так и технологии благодаря недавним закупкам в Китае.