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`Как мизрихи и гею мне оказана великая честь` 06.06 06:50   MIGnews.com

"Как мизрихи и гею мне оказана великая честь"

Амир Охана (Ликуд) стал первым геем - министром в правительстве Государства Израиль.

Охану назначали непосредственно перед гей-парадом в Иерусалиме. В заявлении офиса премьер-министра о назначении нового министра юстиции говорится: “Адвокат Амир Охана хорошо знаком с правовой системой. Он бакалавр права, проходил практику в прокуратуре Центрального региона.
В течение десяти лет Амир Охана был адвокатом и выступал в судах по всей стране. В Кнессете он работал над рядом законов, в том числе над Основным законом о еврейском характере государства”.

Пресс-представитель Нетаниягу Йонатан Ульрих заявил: “Впервые в истории, член общины LGBT будет высокопоставленным членом израильского правительства”.

Охана поблагодарил за оказанное ему доверие: “Как еврею, как израильтянину, как партнеру в любви с моим другом жизни Алоном Хаддадом, как отец Эллы и Давида, как мизрахи, как ликуднику, как уроженцу Беэр-Шевы, как либералу и как адвокату, тысячи часов проведшему в судах, мне оказана великая честь назначением на пост министра юстиции”.

Уходящая министр Аелет Шакед пожелала Охане всяческих успехов и выразила готовность оказать любую помощь. Верхушка Ликуда, включая министра культуры Мири Регев и депутата Узи Дайяна поздравили Охану.

Депутат оппозиционного блока Кахоль Лаван Идан Ролл, также гей, поздравил Охану, и выразил надежду на то, что новый министр будет бороться за права LGBT.

Движение За Качественное Правительство подало петицию юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту, указав на то, что после увольнения Шакед Нетаниягу не может взять портфель министра юстиции себе. Причиной был тот факт, что существует вероятность того, что в ближайшие полгода против Нетаниягу возбудят уголовное дело, и у него возникает конфликт интересов с прокуратурой, действующей в рамках министерства юстиции. Мандельблитт согласился с авторами петиции и потребовал немедленно назначить министра юстиции, после чего Нетаниягу назначил Охану.


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