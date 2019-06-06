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Видео: Геи освистали Амира Охану 06.06 20:40   MIGnews.com

Видео: Геи освистали Амира Охану

Появление на Параде Гордости и Толерантности в Иерусалиме первого министра-гея в истории Государства Израиль, Амира Оханы, было встречено свистом и проклятиями.





Охане кричали: “Позор”, “Стыдись!”, “Отвратительно!” “У тебя есть дети только благодаря БАГАЦу!”

Новый министр не стушевался и ответил: “Несмотря на то, что вы протестуете против меня, я счастлив, что вы здесь, спасибо вам большое! Поздравляю вас с Днем Любви!”

Один из активистов после стычки с Оханой объяснил причину недовольства: “Это очень цинично со стороны Нетаниягу и Охана, после целой каденции в течении которой блокировались любые инициативы в поддержку LGBT, ждать, что мы встретим его аплодисментами”.


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