06.06 20:21 MIGnews.com

Иерусалим: на гей-параде арестованы 49 человек

מצעד הגאווה בירושלים: משתתפי המצעד מניפים שלטים עליהם כתוב "ואהבת לרעך כמוך" וקוראים "הטפות לגזענות לא עושים ביהדות"@VeredPelman pic.twitter.com/WSeyhUXiWO — כאן חדשות (@kann_news) June 6, 2019

מצעד הגאווה בירושלים: שתי נשים נכנסו למצעד והחלו לצעוק "זו לא גאווה זו תועבה"@BernhardtMatti pic.twitter.com/bHxlgmWRht — כאן חדשות (@kann_news) June 6, 2019

מאות משתתפים, בהם ח"כ מוטי יוגב, בהפגנת תנועת חזון סמוך לבית המשפט העליון נגד מצעד הגאווה בירושלים. ההפגנה נערכה בהפרדה בין גברים ונשים, והמשתתפים לבשו חולצות עם סיסמת התנועה "האומץ להיות נורמלי"@carmeldangor pic.twitter.com/LNu6OZlCaS — כאן חדשות (@kann_news) June 6, 2019

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В столице Израиля, Иерусалиме, проходит “18-й Парад Гордости и Толерантности”.Гордость и толерантность демонстрируют около 10 тысяч человек.Парад проходит под лозунгом “Одна община - много лиц” и посвящен памяти Шири Банки, убитой экстремистом на гей-параде четыре года назад.На парад прибыл министр юстиции Амир Охана, в сопровождении “ячейки гордости” партии Ликуд. Появление на Параде Гордости и Толерантности в Иерусалиме первого министра-гея в истории Государства Израиль было встречено свистом и проклятиями.Охане кричали: “Позор”, “Стыдись!”, “Отвратительно!” “У тебя есть дети только благодаря БАГАЦу!”Новый министр не стушевался и ответил: “Несмотря на то, что вы протестуете против меня, я счастлив, что вы здесь, спасибо вам большое! Поздравляю вас с Днем Любви!”Один из активистов после стычки с Оханой объяснил причину недовольства: “Это очень цинично со стороны Нетаниягу и Охана, после целой каденции в течении которой блокировались любые инициативы в поддержку LGBT, ждать, что мы встретим его аплодисментами”.Более 2500 военнослужащих МАГАВа охраняют мероприятие. Также усилена иерусалимская полиция. Впервые во время парада у некоторых участников требуют предъявить удостоверение личности.До настоящего момента на параде задержано 49 человек, среди них один - с ножом. Он был задержан после того, как отказался предъявить удостоверение личности.Две женщины затесались в ряды демонстрантов и стали кричать: Это не гордость, это - мерзость!"Организация Лахава впервые проводит разрешенную контр-демонстрацию. Активисты кричат в громкоговоритель: “Папа и папа - это не семья!”, “Прекратить террор геев и лесбиянок!”, “Иерусалим - это не Содом!” и тому подобные.Лидер Лахава, Бенци Гопштейн выступил и сообщил собравшимся следующее: “Цель этого парада - растворить ценности еврейской семьи, превратить Израиль и весь Израиль в Содом. Мы вышли на демонстрацию для того, чтобы продемонстрировать, что мы не потерпим этой мерзости”.В демонстрации Гопштейна принимает участие член Кнессета от Еврейского Дома Моти Йогев.