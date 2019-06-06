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Иерусалим: на гей-параде арестованы 49 человек | Фото:06.06 20:21   MIGnews.com

Иерусалим: на гей-параде арестованы 49 человек

В столице Израиля, Иерусалиме, проходит “18-й Парад Гордости и Толерантности”.

Гордость и толерантность демонстрируют около 10 тысяч человек.





Парад проходит под лозунгом “Одна община - много лиц” и посвящен памяти Шири Банки, убитой экстремистом на гей-параде четыре года назад.

На парад прибыл министр юстиции Амир Охана, в сопровождении “ячейки гордости” партии Ликуд. Появление на Параде Гордости и Толерантности в Иерусалиме первого министра-гея в истории Государства Израиль было встречено свистом и проклятиями.





Охане кричали: “Позор”, “Стыдись!”, “Отвратительно!” “У тебя есть дети только благодаря БАГАЦу!”

Новый министр не стушевался и ответил: “Несмотря на то, что вы протестуете против меня, я счастлив, что вы здесь, спасибо вам большое! Поздравляю вас с Днем Любви!”

Один из активистов после стычки с Оханой объяснил причину недовольства: “Это очень цинично со стороны Нетаниягу и Охана, после целой каденции в течении которой блокировались любые инициативы в поддержку LGBT, ждать, что мы встретим его аплодисментами”.

Более 2500 военнослужащих МАГАВа охраняют мероприятие. Также усилена иерусалимская полиция. Впервые во время парада у некоторых участников требуют предъявить удостоверение личности.

До настоящего момента на параде задержано 49 человек, среди них один - с ножом. Он был задержан после того, как отказался предъявить удостоверение личности.

Две женщины затесались в ряды демонстрантов и стали кричать: Это не гордость, это - мерзость!"





Организация Лахава впервые проводит разрешенную контр-демонстрацию. Активисты кричат в громкоговоритель: “Папа и папа - это не семья!”, “Прекратить террор геев и лесбиянок!”, “Иерусалим - это не Содом!” и тому подобные.




Лидер Лахава, Бенци Гопштейн выступил и сообщил собравшимся следующее: “Цель этого парада - растворить ценности еврейской семьи, превратить Израиль и весь Израиль в Содом. Мы вышли на демонстрацию для того, чтобы продемонстрировать, что мы не потерпим этой мерзости”.

В демонстрации Гопштейна принимает участие член Кнессета от Еврейского Дома Моти Йогев.


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