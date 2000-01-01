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В МИД недовольны планами Нетаниягу | Фото:06.06 20:21   MIGnews.com

В МИД недовольны планами Нетаниягу

Сотрудники Министерства иностранных дел недовольны планами премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить новым послом в Египте бывшего министра связи и представителя партии "Ликуд" Аюба Кара.

Об этом в четверг, 6 июня пишет газета "Гаарец" со ссылкой на источники.

По данным издания, на днях сотрудники ведомства обратились к исполняющему обязанности главы МИД Исраэлю Кацу с просьбой поспособствовать назначению на эту должность Амиры Орон.

Свою позицию сотрудники МИДа объясняют тем, что Кара неоднократно был замешан в дипломатических скандалах. Так, в аэропорту эмирата Дубай он был задержан за отказ исполнять приказы местных служащих.

Теперь юридический советник правительства Авихай Мандельблит должен решить можно ли проводить такое политическое назначение пока Израиль готовится к избирательной кампании.

Как известно, Аюб Кара является политическим деятелем друзского происхождения. Ранее он неоднократно поддерживал Биньямина Нетаниягу в принятии политических решений.


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