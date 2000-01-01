Глава МИД ФРГ посетит Иран в попытке спасти ядерную сделку

Визит Хайко Мааса станет частью более широкой поездки на Ближний Восток, которая начнется в пятницу с остановками в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах, заявила официальный представитель ведомства Мария Адебар.
Маас планирует встретиться со своим иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом в понедельник, чтобы обсудить роль Тегерана в беспокойном регионе и ядерное соглашение 2015 года.
"Министр посетит Иран в рамках поездки по трем странам Среднего Востока на следующей неделе", - сказала Адебар журналистам.
По словам Адебар, поездка согласована с партнерами ФРГ - Великобританией и Францией и обсуждалась с госсекретарем США Майком Помпео.
"Мы хотим сохранить это ядерное соглашение, потому что считаем, что это хорошее соглашение, которое не позволяет Ирану приобретать ядерное оружие", - добавила представительница МИДа.
Адебар отметила, что Германия разделяет многие опасения США по поводу роли Ирана в регионе и его ядерных амбиций, но считает, что соблюдение соглашения является лучшим решением.
"Я думаю, что не секрет, что в настоящее время у нас разные взгляды на пути к достижению общей цели", - подчеркнула она.