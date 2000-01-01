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Глава МИД ФРГ посетит Иран в попытке спасти ядерную сделку | Фото:06.06 20:05   MIGnews.com

Глава МИД ФРГ посетит Иран в попытке спасти ядерную сделку

На следующей неделе министр иностранных дел Германии отправляется в Иран, чтобы обсудить неустойчивое ядерное соглашение между Тегераном и ведущими мировыми державами.

Об этом в четверг, 6 июня пишет The Times of Israel.

Визит Хайко Мааса станет частью более широкой поездки на Ближний Восток, которая начнется в пятницу с остановками в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах, заявила официальный представитель ведомства Мария Адебар.

Маас планирует встретиться со своим иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом в понедельник, чтобы обсудить роль Тегерана в беспокойном регионе и ядерное соглашение 2015 года.

"Министр посетит Иран в рамках поездки по трем странам Среднего Востока на следующей неделе", - сказала Адебар журналистам.

По словам Адебар, поездка согласована с партнерами ФРГ - Великобританией и Францией и обсуждалась с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы хотим сохранить это ядерное соглашение, потому что считаем, что это хорошее соглашение, которое не позволяет Ирану приобретать ядерное оружие", - добавила представительница МИДа.

Адебар отметила, что Германия разделяет многие опасения США по поводу роли Ирана в регионе и его ядерных амбиций, но считает, что соблюдение соглашения является лучшим решением.

"Я думаю, что не секрет, что в настоящее время у нас разные взгляды на пути к достижению общей цели", - подчеркнула она.


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