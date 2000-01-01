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Корбин может стать `первым антисемитским западным лидером` | Фото: Twitter06.06 21:35   MIGnews.com

Корбин может стать "первым антисемитским западным лидером"

Высокопоставленный член "Консервативной партии" Великобритании заявил в среду, что если лидер лейбористской партии Джереми Корбин будет избран британским премьер-министром, то он станет "первым антисемитским лидером западной нации со времен Второй мировой войны".

Об этом пишет The Times of Israel.

Министр здравоохранения Мэтью Хэнкок, который баллотируется, чтобы заменить премьер-министра Терезу Мэй, подавшую в отставку из-за неспособности завершить процедуру Brexit, озвучил этот комментарий на встрече с активистами партии, предупреждая их о последствиях выбора неправильного лидера.

"Консервативная партия должна сделать все правильно. Если мы этого не сделаем, мы можем получить первого антисемитского лидера западного государства со времен Второй мировой войны", – привела его цитату газета Guardian.


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