Корбин может стать "первым антисемитским западным лидером"
Высокопоставленный член "Консервативной партии" Великобритании заявил в среду, что если лидер лейбористской партии Джереми Корбин будет избран британским премьер-министром, то он станет "первым антисемитским лидером западной нации со времен Второй мировой войны".
Министр здравоохранения Мэтью Хэнкок, который баллотируется, чтобы заменить премьер-министра Терезу Мэй, подавшую в отставку из-за неспособности завершить процедуру Brexit, озвучил этот комментарий на встрече с активистами партии, предупреждая их о последствиях выбора неправильного лидера.
"Консервативная партия должна сделать все правильно. Если мы этого не сделаем, мы можем получить первого антисемитского лидера западного государства со времен Второй мировой войны", – привела его цитату газета Guardian.