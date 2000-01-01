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Японский премьер отправляется в Иран | Фото:06.06 16:51   MIGnews.com

Японский премьер отправляется в Иран

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует совершить поездку в Иран на следующей неделе, сообщает The Times of Israel.

Это будет первый визит высокопоставленного японского чиновника за последние 40 лет, поскольку Токио надеется ослабить напряженность на Ближнем Востоке путем посредничества между Вашингтоном и Тегераном.

Правительственный источник заявил в интервью AFP, что официальный Токио продолжает работать над подробным планом визита, согласовывая, среди прочего, список встреч премьер-министра в Иране.

Собеседник издания отметил, что уже запланированы встречи с такими лидерами, как аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Рухани.

"Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы на уровне руководства мы призвали Иран, который является крупной региональной державой, ослабить напряженность, присоединиться к ядерному соглашению и сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности в регионе", – говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе своего визита, запланированного на 12-14 июня, Синдзо Абэ попытается убедить высшее политическое руководство Исламской республики в важности ведения переговоров с Белым домом, в которых Япония готова взять на себя роль посредника.


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