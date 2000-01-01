06.06 16:42 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу встретился c Олли Хейноненом

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня с бывшим заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейноненом в своей канцелярии в Иерусалиме.«Совершенно очевидно, что Иран лжет. Он продолжает работать над получением арсенала ядерного оружия, и мы полны решимости остановить его. Спасибо за беспристрастный анализ и понятные выводы, и спасибо, что рассказываете о действиях Ирана».«Спасибо вам за смелые действия по обнародованию документов из ядерного архива, это дает международному сообществу основания для обсуждения проблемы, а также понимание, как обсуждать с иранцами прекращение их программы».