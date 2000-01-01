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Нетаниягу провел встречу с Эрданом | Фото: Twitter06.06 16:03   MIGnews.com

Нетаниягу провел встречу с Эрданом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с министром общественной безопасности Гиладом Эрданом, на фоне сообщения о его назначении на должность посла в ООН.

Об этом информирует The Times of Israel со ссылкой на пресс-релиз партии "Ликуд".

В заявлении политической силы, которую возглавляет Нетаниягу и членом которой является Эрдан, не уточняется, что именно обсуждали политики.

"На данном этапе не было принято никаких решений", – подчеркивается в сообщении.

Эрдан ранее неоднократно получал подобные предложения, но всегда отвечал на них отказом.

На данный момент должность постоянного представителя Израиля в ООН занимает Дани Данон. Срок его полномочий истекает через несколько недель.


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