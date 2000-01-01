06.06 16:03 MIGnews.com
Нетаниягу провел встречу с Эрданом
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с министром общественной безопасности Гиладом Эрданом, на фоне сообщения о его назначении на должность посла в ООН.
Об этом информирует The Times of Israel
со ссылкой на пресс-релиз партии "Ликуд".
В заявлении политической силы, которую возглавляет Нетаниягу и членом которой является Эрдан, не уточняется, что именно обсуждали политики.
"На данном этапе не было принято никаких решений", – подчеркивается в сообщении.
Эрдан ранее неоднократно получал подобные предложения, но всегда отвечал на них отказом.
На данный момент должность постоянного представителя Израиля в ООН занимает Дани Данон. Срок его полномочий истекает через несколько недель.
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