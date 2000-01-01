06.06 13:45 MIGnews.com

Нелегко стать евреем: Провал программы обращения в иудаизм

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Портал ynet опубликовал данные управления обращения в иудаизм, демонстрирующие провал государственной программы в этой сфере.Уровень успешного окончания программы принятия иудаизма упал намного ниже 50% - несмотря на то, что бюджет управления постоянно растет.Трое из четырех человек, записавшихся на программу, не могут ее закончить. Только четверть тех, кто записался на программу в последние три года успешно ее завершил. Это происходит в то время, когда число лиц, желающих принять иудаизм, превышает в Израиле 400 тысяч.Из 27 710 лиц, записавшихся на программу в 2016-2018 годах лишь 7 357 ее закончили и признаны евреями. Более того, больше половины записавшихся на программу даже не стали открывать дела в суде, и вышли из процесса еще до этого.Эти цифры демонстрируют драматическое падение успешного исхода процедуры принятия иудаизма: в 2014 году программу успешно закончили 60% участников, в 2015 году - 38%.В прошлом году к бюджету управления было добавлено 12 миллионов шекелей. Общий бюджет управления составляет 54,5 миллиона шекелей, или 21 тысяч шекелей на каждого записавшегося на программу.Статистика демонстрирует, что женщины в два раза чаще успешно завершают программу, чем мужчины. Это объясняется тем, что для них успех куда более важен , чем для мужчин - поскольку вместе с ними евреями будут признаны и их дети.Также выяснилось, что больше успешно завершивших программу среди тех, кто проходил ее в гражданской жизни, а не в рамках военной службы.Прием иудаизма малолетними, с точки зрения Галахи, является относительно простым делом. Достаточно того, что суд убедится в том, что они готовы вести религиозный образ жизни. Обращение в иудаизм малолетних - в интересах государство, поскольку решает проблему следующего поколения “неевреев”. Несмотря на это, среди принявших иудаизм в 2016-2018 годах менее трети были несовершеннолетними.По данным центрального бюро статистики, в настоящий момент в Израиле насчитывается 426 тысяч человек, считающихся не евреями и не принадлежащими к мусульманской или христианской арабской общинам. Их число увеличивается на 5 тысяч человек в год.