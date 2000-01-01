06.06 14:20 MIGnews.com

Франция: депутата еврея назвали представителем "Ликуда"

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Горячие дебаты вспыхнули во время дискуссии об Израиле в парламенте Франции в среду. Прения возникли после того, как комитет по иностранным делам обсудил доклад делегации, которая посетила Палестинскую автономию и сектор Газа.Члены делегации подвергли резкой критике Израиль. Парламентарий Кристиан Хотин сказал: “Давайте попробуем сохранить равновесие, мы имеем дело с двумя нациями, которые являются жертвами. У одной есть государство, у другой – нет. История забывает тех, у кого нет государства. И зять Трампа не тот, кто будет что-то делать с этим, потому что он все еще склоняется к определенному мнению".Мейер Хабиб, еврейский член парламента Франции, спросил: “Вы говорите это, потому что он еврей?” Депутат от партии президента Эммануила Макрона обвинил Хабиба в том, что он “представитель “Ликуда”, а не французского народа”. Хабиб не промолчал, и перед тем, как покинуть дебаты, он сказал депутатам парламента: “В Тулузе в Hyper Cacher убивали во имя “Палестины”. Вы должны открыть глаза."Позже депутат Жан-Поль Лакок заявил: “Во Франции много говорят о политике апартеида в этом регионе, и израильская политика не помешает мне сказать, что это политика террора. Они сеют террор и страх среди палестинского народа”.Хабиб ответил на это: “Я здесь один, но я знаю больше, чем кто-либо другой по этому вопросу. У еврейского народа есть только одно государство – еврейское государство, о котором люди мечтали в течение 2000 лет. Мы говорим о маленькой стране, которая не больше двух провинций Франции, и при этом все проблемы в мире являются следствием существования этой палестинских территории в несколько километров? Здесь так много лицемерия”.Одним из немногих членов парламента, который выразил поддержку Израилю, был член парламента Франции Клод Газген. Он сказал: “Я поддерживаю моего друга Мейера Хабиба и хочу поприветствовать еврейский народ”.