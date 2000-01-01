06.06 11:45 MIGnews.com

Министр юстиции: Лапид не может выступить и не соврать

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Новый министр юстиции Израиля Амир Охана подверг критике Яира Лапида – одного из лидеров оппозиционного блока Кахоль Лаван. Лапид, комментируя назначение Оханы, сказал, что тот голосовал против закона о суррогатном материнстве для геев.Охана заявил: "Очень огорчает тот факт, что депутат Лапид не может дать интервью без того, чтобы не соврать. Я никогда не голосовал против закона о суррогатном материнстве или против любого другого закона, поддерживающего права LGBT".