Перец и Смотрич в схватке за пост министра образования
Назначение Амира Оханы министром юстиции породило конфронтацию в Союзе правых партий.
Лидер Ихуд Леуми Бецалель Смотрич считает, что Нетаниягу должен назначить его министром образования после назначения Оханы.
В ответ на это партия Еврейский Дом, лидером которой является раввин Рафи Перец опубликовало следующее заявление: “Раввин Рафи Перец получит портфель министра юстиции, как он и требовал во время коалиционных переговоров. Он является первым кандидатом премьер-министра, и ему однозначно был предложен этот пост. Нетаниягу видит в Переце лидера религиозного сионизма, и премьер-министр полностью доверяет лидеру Еврейского Дома в качестве замены Нафтали Беннета как члена военно-политического Кабинета и министра юстиции”.
В соответствии с условиями соглашения о создании блока Союз правых партий между Еврейским Домом и Ихуд Леуми, было принято решение о том, что Ихуд Леуми, лидером которого является Смотрич, получит важный пост в правительстве. В случае, если блок правых партий получит только один такой пост, возникнет необходимость ротации Смотрича и Переца.
Источники в Еврейском Доме выразили недовольство тем, что “Смотрич послушал премьер-министра вместо того, чтобы извлечь выводы. Религиозный сионизм получит Министерство образования и наша задача – вхождение в Кабинет – будет выполнена”.