06.06 10:09 MIGnews.com

Перец и Смотрич в схватке за пост министра образования

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Назначение Амира Оханы министром юстиции породило конфронтацию в Союзе правых партий.Лидер Ихуд Леуми Бецалель Смотрич считает, что Нетаниягу должен назначить его министром образования после назначения Оханы.В ответ на это партия Еврейский Дом, лидером которой является раввин Рафи Перец опубликовало следующее заявление: “Раввин Рафи Перец получит портфель министра юстиции, как он и требовал во время коалиционных переговоров. Он является первым кандидатом премьер-министра, и ему однозначно был предложен этот пост. Нетаниягу видит в Переце лидера религиозного сионизма, и премьер-министр полностью доверяет лидеру Еврейского Дома в качестве замены Нафтали Беннета как члена военно-политического Кабинета и министра юстиции”.В соответствии с условиями соглашения о создании блока Союз правых партий между Еврейским Домом и Ихуд Леуми, было принято решение о том, что Ихуд Леуми, лидером которого является Смотрич, получит важный пост в правительстве. В случае, если блок правых партий получит только один такой пост, возникнет необходимость ротации Смотрича и Переца.Источники в Еврейском Доме выразили недовольство тем, что “Смотрич послушал премьер-министра вместо того, чтобы извлечь выводы. Религиозный сионизм получит Министерство образования и наша задача – вхождение в Кабинет – будет выполнена”.