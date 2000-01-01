06.06 10:32 MIGnews.com

В Германии обсудят запрет "Хизбаллы"

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Сегодня, в четверг немецкий парламент обсудит предложение партии AfD (Альтернатива для Германии) о полном запрете деятельности ливанской террористической организации "Хизбалла" в Германии.Заместитель лидера AfD Беатрис фон Шторх заявила на пресс-конференции на этой неделе, что данное предложение было представлено, потому что цель "Хизбаллы" – уничтожить Государство Израиль.Она также отметила, что ряд стран мира, таких как Великобритания, Соединенные Штаты и Израиль, уже приняли законы, направленные против Хезболлы, в частности на ограничение ее деятельности в пределах их границ. Она добавила, что нет разницы между политическим крылом и военным крылом организации, что противоречит нынешней позиции правительства.