06.06 09:21 MIGnews.com

Катар лишился своего крупнейшего рынка

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Арабские соседи Катар, в буквальном смысле слова, перекрывают эмирату воздух.Египет объявил о закрытии своего воздушного пространства для катарских самолетов “вплоть до особого распоряжения”.Принятие подобной меры приведет к задержкам и сбоям в полетах в одном из крупнейших транспортных узлов региона - аэропорте Дохи.Закрытие воздушного пространства Египта повлияет на трех основных ближневосточных перевозчиков - Qatar Airways, Etihad Airways and Emirates.Предполагается, что аналогичные меры будут предприняты Саудовской Аравией и ОАЭ. В случае, если это произойдет, маршруты полетов Qatar Airways резко удлиняются и усложняются.По неподтвержденной информации, резко увеличилось использование Катаром воздушного пространства Сомали.Следует отметить, что Саудовская Аравия является крупнейшим рынком Qatar Airways. Ее доля в саудовском рынке - больше, чем любой другой авиационной компании.В случае, если запрет на пролет через свое воздушное пространство введет и Бахрейн, у катарских самолетов не будет физической возможности вылета за пределы своего воздушного пространства.