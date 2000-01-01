06.06 09:06 MIGnews.com

Катарский кризис открывает большие возможности для Израиля

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что разрыв отношений Катара с рядом важнейших арабских государств, открывает Израилю возможности для сотрудничества с умеренными арабскими странами в борьбе с терроризмом.Выступая в Кнессете, министр отметил:"Израиль более чем открыт для сотрудничества. В настоящее время мяч находится на другой стороне. Арабские страны, разорвавшие все виды отношений с эмиратом Катар, приняли решение не из-за Израиля и не из-за палестинского вопроса. Эти государства пошли на такой шаг из-за опасений распространения радикального исламского терроризма".Комментируя последствия катарского кризиса, Либерман заявил:"Нет сомнений в том, что данная ситуация открывает Израилю множество возможностей для сотрудничества в борьбе с терроризмом. Если вспомнить визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, то, прежде всего на повестке дня вопрос о коалиции в борьбе против терроризма".