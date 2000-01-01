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Мэр Кфар Касем отказался осудить мятеж 06.06 08:24   MIGnews.com

Мэр Кфар Касем отказался осудить мятеж

Мэр Кфар Касем Адель Бадир, выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ прокомментировал ночной мятеж в своем городе.

Бадир сообщил, что полицейский спецназ Ясам вошел в город без согласования с местными властями и “брутально арестовал” главу охранной компании в городе. При аресте был применен шокер, несмотря на то, что задержанный “не оказывал сопротивления”.

По версии полиции, задержанный находился в розыске.

Разъяренная толпа атаковала пункт охраны порядка. Около нее были сожжены три полицейские машины. Также была сожжена полицейская станция Кфар Касем. Три полицейских были ранены.

Несмотря на это, и несмотря на многократные вопросы ведущего, мэр Бадир отказался осудить действия бунтовщиков. Он сказал: “Чего вы ждете - на их глазах хладнокровно убили их друга”. Мэр Бадир также потребовал “немедленно освободить двух незаконно задержанных граждан”.
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