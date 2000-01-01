06.06 07:55 MIGnews.com

Эли Авидар: "ХАМАС не выживет без Дохи"

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Эли Авидар, бывший глава израильского представительства в Дохе заявил, что богатая страна Персидского залива является жизненно необходимой для группировки ХАМАС и ее террористический операций."ХАМАС не сможет выжить в Газе или финансировать свои войны против Израиля без поддержки Катара", - заявил Авидар в интервью радиостанции 103 FM.Комментарии экс-главы израильского представительства поступили спустя несколько часов после того, как ряд важнейших арабских государств разорвали все виды отношений с эмиратом Катар, обвинив правительство Дохи в поддержке терроризма и дестабилизации в регионе."Израиль может испытывать искушение использовать нынешнюю дипломатическую ситуацию в попытке заставить Катар в свою очередь, использовать свое влияние на ХАМАС. Но это будет ошибкой. То, что происходит сейчас в регионе, - это радикальные изменения, меняющие ход событий в мире", - отметил нынешний исполнительный директор компании Israel Diamond Institute.Также Эли Авидар добавил:"Важно понимать, что король Катара – молодой лидер, который убрал всех тех, кто был близок к его отцу. Теперь же он остался совершенно один в нынешней ситуации, которую ему предстоит решить. Сейчас он находится в полной панике. Он попытается сделать все, чтобы помириться с лидерами соседних стран".