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`Кфар Касем превратился в Южный Ливан` 06.06 07:33   MIGnews.com

"Кфар Касем превратился в Южный Ливан"

Арабские политики, прибывшие в Кфар Касем, жестко критикуют действия полиции и правительства в отношении арабского сектора.

Глава фракции Объединенный Арабский Список Айман Уда заявил: “Полиция сыпет соль на рану: она не только бросила наши селения ан произвол судьбы и не обеспечивает их безопасности, не расследует убийства, но сама атакует и причиняет ущерб гражданам. Полиция продолжает относится к арабскому населению как к врагу. Я сейчас в Кфар Касем, и население более не готово принимать искаженную реальность в которой с нашей кровью никто не считается. Минимум, который полиция может сделать сейчас - это позволить жителям защищаться так, как им подходит, без того, чтобы сам полиция подвергала их опасности”.

Член Кнессета Иссауи Фрейдж (Мерец), житель города, заявил: “Сегодня Кфар Касем выглядит как Южный Ливан - взрыва, пальба, паровой котел, готовый взорваться в любую минуту. Никто не знает, к чему все это приведет”.

На прошлой неделе в арабском секторе были убиты пять человек, двое из них - в Кфар Касем.
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