По делу Азарии не удалось достигнуть компромисса

Военная прокуратура сообщила, что попытка достигнуть компромисса по делу “хевронского стрелка” Эльора Азарии провалилась. Судьба Азарии будет решена военным апелляционным судом.
В сообщении прокуратуры говорится о том, что диалог между защитой и обвинением был конструктивным, но расхождения между позициями сторон слишком велик.
Защитник Азарии, адвокат Йорам Шефтель сообщил: “Хотя ас всего - двое адвокатов, борющихся за невинного еврейского солдата, но в стране есть еще миллион адвокатов, молящихся за безопасность и невиновность Эльора Азарии”.