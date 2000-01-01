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По делу Азарии не удалось достигнуть компромисса 06.06 07:21   MIGnews.com

По делу Азарии не удалось достигнуть компромисса

Военная прокуратура сообщила, что попытка достигнуть компромисса по делу “хевронского стрелка” Эльора Азарии провалилась. Судьба Азарии будет решена военным апелляционным судом.

В сообщении прокуратуры говорится о том, что диалог между защитой и обвинением был конструктивным, но расхождения между позициями сторон слишком велик.

Защитник Азарии, адвокат Йорам Шефтель сообщил: “Хотя ас всего - двое адвокатов, борющихся за невинного еврейского солдата, но в стране есть еще миллион адвокатов, молящихся за безопасность и невиновность Эльора Азарии”.
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