06.06 07:05 MIGnews.com

В арабском секторе объявлена всеобщая забастовка

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Минувшей ночью в Кфар Касем прибыл начальник израильской полиции генерал Рони Альшейх. Он встретился арабскими членами Кнессета и мэром Кфар Касем.Лидеры арабской общины на чрезвычайном заседании, прошедшем в Кфар Касем объявили всеобщую забастовку в арабском секторе. В арабских городах прошли демонстрации протеста. “Национальная демонстрация” пройдет в Кфар Касем в субботу, 10 июня.В заявлении об объявлении забастовки говорится: “Нетаниягу, Эрдан и Альшейх виновны в убийствах арабских граждан в Кфар Касем и в отказе от борьбы с организованной преступностью в арабском секторе”.