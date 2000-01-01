06.06 20:57 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы будем строить во всех районах Иудеи и Самарии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал вести поселенческое строительство во всех районах Западного берега реки Иордан и назвал себя первым за десятилетия главой правительства, при котором будет основано новое еврейское поселение."Я имею честь быть первым премьер-министром, который спустя десятилетия строит новое поселение в Иудее и Самарии. Я делаю все, что необходимо для сохранения еврейской поселенческой деятельности в Иудее и Самарии, и никто, заверяю вас, не делает больше", - сказал глава правительства.Нетаниягу сообщил о заседание военно-политического кабинета, на котором было принято единогласное решение о планировании и строительстве во всех районах Иудеи и Самарии."Мы продолжим поддерживать поселения, мы продолжим беречь и охранять нашу страну", - резюмировал премьер.