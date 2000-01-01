06.06 16:43 MIGnews.com

Фракция "Еш Атид" требует прекратить выплаты террористам

11 июня министерская комиссия по законодательству обсудит законопроект депутатов от фракции "Еш Атид" о прекращении выплат находящимся в израильских тюрьмах террористам или их семьям. Инициаторами закона выступают Элазар Штерн – генерал-майор запаса, депутат Кнессета, Яаков Пери – экс-глава ШАБАКа, депутат Кнессета и Мики Леви – экс-командующий иерусалимским округом полиции, подполковник.Согласно законопроекту, государство должно изъять из сумм, переводимых в ПА, ту часть, которую автономия выплачивает террористам и их семьям.Как известно, часть бюджета Палестинской автономии, финансируемого в основном США и ЕС, идет на выплаты террористам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, и на пособия родственникам погибших или раненных во время палестино-израильского конфликта.Объем выплат составляет более миллиарда шекелей в год. Согласно палестинскому закону, чем тяжелее наказание террориста и чем больше ущерба он нанес Израилю и жителям нашего государства, тем выше сумма. Зачастую, зарплата террористов выше, чем средняя заработная плата в ПА. Более того, террористы получают дополнительные поощрения от ПА и ее лидеров. Например, террорист, причастный к гибели 66 израильтян и получивший 67 пожизненных сроков, заработал на сегодняшний день 700 тысяч шекелей с момента своего ареста в 2002 году."Я верю, что у этого законопроекта есть хороший шанс быть принятым. В последние недели глава правительства и члены коалиции высказывались в поддержку прекращения выплат. Только месяц назад премьер-министр заявил, что "они ежегодно платят, иногда миллионы долларов, террористам, которые убили израильтян, убили американцев…".Мы обязаны прекратить практику перевода финансовой помощи в ПА, которая идет на зарплаты террористам, виновным в смерти израильтян. Подобная политика стимулирует террористов, и Израиль должен приложить максимум усилий для борьбы с террором. Этот законопроект необходим для нашей национальной безопасности. Недопустимо, чтобы террористы получали деньги за убийства евреев!", - заявил инициатор законопроекта, депутат Кнессета Элазар Штерн ("Еш Атид").Свои подписи на законопроекте поставили: глава комиссии по иностранным делам и обороне, депутат Кнессета Ави Дихтер, председатель коалиции Давид Битан, председатели фракций "Кулану" Рои Фолкман и НДИ Роберт Илатов и другие.