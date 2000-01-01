07.06 04:22 MIGnews.com
Сауды аннулировали лицензию авиакомпании Qatar Airways
Правительство Саудовской Аравии аннулировало лицензию катарской авиакомпании Qatar Airways. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya во вторник, 6 июня.
Отмечается, что королевство закрывает воздушное пространство для самолетов из Катара.
Ранее стало известно, что авиакомпании Emirates и Egyptair приостанавливают рейсы в Катар.
Отметим, что решение было принято после того как ряд важнейших арабских стран разорвал дипломатические отношения с Дохой.
Официальными причинами разрыва названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.
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