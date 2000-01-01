07.06 00:22 MIGnews.com

Экс-порнозвезда стала кандидатом на парламентских выборах

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Бывшая звезда "фильмов для взрослых" Эстер Койман, больше известная под псевдонимом Зара Уайтс, стала одним из кандидатов на предстоящих парламентских выборах во Франции.Койман, в 1990-х годах снимавшаяся для журналов Playboy и Penthouse, а также игравшая в "горячих фильмах", в частности, с участием популярного итальянского порноактера Рокко Сиффреди, баллотируется в департаменте Ивелин в пригороде Парижа. Она представляет партию "Независимый экологический альянс" (Alliance écologiste indépendante, AEI).Несмотря на то, что в политической борьбе Койман участвует под именем, данным при рождении, отказываться от своего прошлого она не намерена."Конечно же, я не стыжусь! Это было частью моей жизни, правда, она прошла быстро: два жестких года, между моими 20 и 22 годами… Меня порой узнают на улицах, но все меньше и меньше", — приводит газета слова бывшей актрисы.В политическом будущем Койман видит себя борцом "за жизнь". Она планирует заниматься защитой животных, а также проблемами бездомных и бедных людей, передает РИА Новости.