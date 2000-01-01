06.06 13:08 MIGnews.com

В Кфар Касем введен комендантский час

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Полиция Израиля ввела в Кфар Касем комендантский час. На въездах в город установлены блок-посты, с целью не допустить въезда в Кфар Касем лиц, не являющихся его жителями.С помощью подобных мер полиция надеется предотвратить дальнейшую эскалацию.Жители города утверждают, что гражданский охранник в пункте охраны порядка в Кфар касем “открыл огонь на поражение без причин”. Во время вчерашних беспорядков.25-летний охранник, бывший офицер ЦАХАЛа, работает в компании Модиин Азрахи. Он выстрелил в Мухаммеда Таха, жителя города в тот момент, когда несколько сот человек пыталась прорваться на станцию. Охранник утверждает, что его жизни грозила непосредственная опасность.Отец убитого утверждает, что у станции полиции “проходила спокойна демонстрация”, и никто не атаковал полицейских.