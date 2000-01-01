06.06 12:57 MIGnews.com

Эрдоган и Путин обсудили катарский кризис

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Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами России, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара.На повестке дня стоял вопрос о кризисе вокруг Дохи, сообщает агентство Anadolu во вторник, 6 июня.По информации администрации президента Турции, Эрдогана провел телефонные беседы с президентом РФ, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани, эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль Ахмед Аль Джабер Ас-Сабахом и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.Отмечается, что лидеры стран подчеркнули значимость мира и стабильности. Также они указали на необходимость диалога и отметили также необходимость задействования дипломатических рычагов для урегулирования нынешней ситуации в регионе.Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара. Отмечалось, что лидера призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива, как отмечает РИА Новости.