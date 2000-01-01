Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 06.06 12:57   MIGnews.com

Эрдоган и Путин обсудили катарский кризис

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами России, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара.

На повестке дня стоял вопрос о кризисе вокруг Дохи, сообщает агентство Anadolu во вторник, 6 июня.

По информации администрации президента Турции, Эрдогана провел телефонные беседы с президентом РФ, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани, эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль Ахмед Аль Джабер Ас-Сабахом и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.

Отмечается, что лидеры стран подчеркнули значимость мира и стабильности. Также они указали на необходимость диалога и отметили также необходимость задействования дипломатических рычагов для урегулирования нынешней ситуации в регионе.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара. Отмечалось, что лидера призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива, как отмечает РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:08
В Кфар Касем введен комендантский час
12:28
Эрдан: США должны прекратить поддержку ПА
11:58
ООН: мы внимательно следим за развитием ситуации с Катаром
11:52
МИД Катара: мы готовы к переговорам
11:35
Мертвецов собрались воскрешать с помощью стволовых клеток
11:10
Кац: Айман Уда, определитесь, на чьей Вы стороне
10:36
Генсек ООН: Палестинцы страдают под бременем оккупации
10:05
Убитый в Кфар Касем - член семьи депутата Кнессета
09:21
Катар лишился своего крупнейшего рынка
09:06
Катарский кризис открывает большие возможности для Израиля
08:25
"Стена Плача принадлежит только мусульманам"
08:24
Мэр Кфар Касем отказался осудить мятеж
07:55
Эли Авидар: "ХАМАС не выживет без Дохи"
07:33
"Кфар Касем превратился в Южный Ливан"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus