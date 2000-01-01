06.06 11:58 MIGnews.com

ООН: мы внимательно следим за развитием ситуации с Катаром

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Организация Объединенных Наций внимательно следит за ситуацией с Катаром, с которым ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик."Мы в курсе ситуации, мы внимательно следим за ней, у меня нет пока информации для обнародования о (взаимодействии) генсека и местных лидеров. На настоящий момент мы не даем других комментариев, мы продолжим внимательно следить за ситуацией", — резюмировал пресс-секретарь Антониу Гуттереша.Напомним, что 5 июня ряд важнейших арабских государств, в том числе, Саудовская Аравия и Египет, разорвали все виды отношений с эмиратом Катар.С заявлениями о разрыве отношений с Катаром выступили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ.Официальными причинами разрыва государства назвали “поддержку терроризма, дестабилизацию региона и защиту экстремистов”.