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ООН: мы внимательно следим за развитием ситуации с Катаром | Фото: Thinkstock06.06 11:58   MIGnews.com

ООН: мы внимательно следим за развитием ситуации с Катаром

Организация Объединенных Наций внимательно следит за ситуацией с Катаром, с которым ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы в курсе ситуации, мы внимательно следим за ней, у меня нет пока информации для обнародования о (взаимодействии) генсека и местных лидеров. На настоящий момент мы не даем других комментариев, мы продолжим внимательно следить за ситуацией", — резюмировал пресс-секретарь Антониу Гуттереша.

Напомним, что 5 июня ряд важнейших арабских государств, в том числе, Саудовская Аравия и Египет, разорвали все виды отношений с эмиратом Катар.

С заявлениями о разрыве отношений с Катаром выступили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ.

Официальными причинами разрыва государства назвали “поддержку терроризма, дестабилизацию региона и защиту экстремистов”.
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