06.06 11:52 MIGnews.com

МИД Катара: мы готовы к переговорам

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МИД Катара выступил с официальным заявлением в связи с разрывом дипломатических отношений со стороны шести мусульманских государств.В заявлении говорится, что Катар готов к “переговорному процессу с целью разрешения кризиса”.Также сообщается о том, что президент Турции Эрдоган прилагает большие усилия к разрешению кризиса, и звонил главам государств Персидского Залива.Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад а-Тани отложил выступление перед нацией с тем, чтобы дать Катару возможность выступить в качестве посредника в конфликте государств Залива.