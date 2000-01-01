06.06 11:52 MIGnews.com
МИД Катара: мы готовы к переговорам
МИД Катара выступил с официальным заявлением в связи с разрывом дипломатических отношений со стороны шести мусульманских государств.
В заявлении говорится, что Катар готов к “переговорному процессу с целью разрешения кризиса”.
Также сообщается о том, что президент Турции Эрдоган прилагает большие усилия к разрешению кризиса, и звонил главам государств Персидского Залива.
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад а-Тани отложил выступление перед нацией с тем, чтобы дать Катару возможность выступить в качестве посредника в конфликте государств Залива.
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