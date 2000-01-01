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Аресты в муниципалитете Бейт-Шемеша 06.05 10:12   MIGnews.com

Аресты в муниципалитете Бейт-Шемеша

Полиция Израиля задержала ряд высокопоставленных чиновников муниципалитета города Бейт-Шемеш по уже всем знакомым обвинениям – взяточничество, мошенничество, нарушение общественного доверия, уклонение от уплаты налогов и другие.

Аресты были произведены утром в воскресенье, 6 мая, сообщили в полиции. В целом были задержаны 11 человек, среди которых – местные предприниматели и застройщики.

Как подозревает следствие, городские чиновники получали деньги за продвижение интересов бизнесменов в Бейт-Шемеше, выдавая им разрешения на покупку городской земли для строительства объектов.

В рамках расследования детективы из спецподразделения полиции "Лахав 433" и налогового управления Израиля провели обыски в домах и офисах подозреваемых.

Всех подозреваемых допросили в местном участке полиции. Позже этим днем они должны предстать в суде Ришон-ле-Цион.
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