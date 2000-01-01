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Ольмерта освободили только благодаря Айелет Шакед | Фото: GPO06.05 09:43   MIGnews.com

Айелет Шакед добилась освобождения Ольмерта

После подачи, на тот момент еще отбывающим тюремный срок, экс-премьером Эхудом Ольмертом ходатайства о досрочном освобождении в июне прошлого года министр юстиции Айелет Шакед предупредила государственного прокурора Шая Ницана не препятствовать этому.

Об этом сообщил "Гаарец" 6 мая, назвав это уже вторым случаем, когда глава Минюста превысила свои полномочия, совершив вмешательство в отдельно взятое дело (первое было, когда по ее требованию было инициировано расследование против пресс-секретаря "Шоврим штика" Дина Иссахарова, заявившего, что во время службы в ЦАХАЛе он избил палестинца).

Газета напоминает, что независимость государственного прокурора от министра юстиции или правительства закреплена докладом экспертной комиссии по правовым вопросам от 1962 года и директивой генерального прокурора от 2003 года. В последней говорится, что он может консультироваться с главой Минюста только в "исключительных случаях".

Изначально гособвинение было категорически против досрочного освобождения Ольмерта, поскольку его подозревали в сливе неуполномоченным лицам материалов государственной важности во время написания своих мемуаров. Однако комиссия по условно-досрочным освобождениям назвала случившееся единственным случаем, за исключением которого поведение заключенного было безупречным.

Но после вмешательства Айелет Шакед Ницан поменял свою точку зрения и он высказался за освобождение бывшего главы правительства.

"Гаарец" пишет, что причастные к этому чиновники прокуратуры заявили, что не знают о вмешательстве Шакед.

"Эхуд Ольмерт отбыл свое наказание. Подход министра в отношении каждого преступника, который проявил хорошее поведение в тюрьме и больше не представляет опасности для общества, заключается в том, чтобы сократить его приговор на треть", - прокомментировали это в Минюсте.
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