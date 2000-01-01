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`Нетаниягу делает из Израиля Турцию` | Фото: Амос Бен Гершом, GPO06.05 07:54   MIGnews.com

"Нетаниягу делает из Израиля Турцию"

Лидер "Сионистского лагеря" Ави Габай обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в попытке сделать тоталитарную Турцию из свободного Израиля при помощи одобренного им ряда законопроектов, которые левые уже окрестили угрозой демократии.

"Сейчас не время отсиживаться в стороне. Демократия пала, когда большинство отсиживалось в стороне", - заявил лидер главной оппозиционной силы на антиправительственной демонстрации, которая вечером в субботу состоялась около театра Габима в Тель-Авиве.

"Нетаниягу и его правительство хотят сделать из нас Турцию. Только на этой неделе был принят закон, согласно которому Нетаниягу и Либерман, два не доверяющих друг другу человека, могут привести нас к войне", - сказал он перед несколькими сотнями демонстрантов.

Стоит отметить, что речь идет о законе, согласно которому в чрезвычайных ситуациях премьер-министр и министр обороны получат право одобрять военную операцию или войну, обходя все ранее необходимые для этого бюрократические проволочки.

Инициатива была принята 30 апреля во втором и третьем чтениях.
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