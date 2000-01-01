06.05 07:39 MIGnews.com

Хаменеи запретил атаковать Израиль

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По сообщениям в арабских СМИ, верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не позволил корпусу стражей исламской революции совершить атаку против Израиля на Голанских высотах в ответ на уничтожение центра иранских беспилотников на базе Т4 в Хомсе.В результате атаки уничтожен центр иранских беспилотников и убиты семь офицеров Корпуса, включая командующего беспилотными операциями в Ирана в Сирии в чине полковника.В сети распространились спекуляции о том, что в реальности потери гораздо выше, но эта информация не может быть подтверждена независимыми источниками. любом случае, атака породила гнев и сильнейшее желание отомстить среди офицеров КСИР.Когда план ответной атаки против Израиля на Голанах был представлен Хаменеи, он отказался одобрить его, указав на необходимость дождаться 12 мая, когда президент США Дональд Трамп примет окончательное решение по иранской ядерной сделке.