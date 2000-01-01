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`Хизбалла` усилится после выборов в Ливане 06.05 08:18   MIGnews.com

"Хизбалла" усилится после выборов в Ливане

По прогнозу reuters, в результате парламентских выборов, которые сегодня, 6 мая, проходят в Ливане, “Хизбалла” и ее союзники значительно усилят свои позиции.

Суннитский блок премьер-министра Саада Харири, поддерживаемый Западом и монархиями Залива, потеряет часть избирателей.

Несмотря на это, аналитики предсказывают, что Харири сформирует следующее правительство Ливана.

Последний раз парламентские выборы в Ливане прошли девять лет назад.
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